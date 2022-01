Terribile incidente in A22 fra tre mezzi pesanti ed un furgone. Una persona in ospedale

I vigili del fuoco di Chiusa sono dovuti intervenire nel pomeriggio di ieri 19 gennaio sulla corsia nord dell’A22 per un grave incidente.

Al km 52 c’è stata una terribile collisione fra tre mezzi pesanti ed un furgone. Uno dei conducenti delle vetture è rimasto incastrato fra le lamiere dell’abitacolo.

Per liberarlo sono dovuti intervenire i volontari con l’ausilio dell’attrezzatura idraulica. Il ferito è stato prima assistito dal personale di soccorso giunto sul posto e successivamente trasportato con l’elicottero in ospedale assieme al medico d’urgenza.

Pubblicità Pubblicità

I pompieri di Chiusa e quelli di Varda sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e per il ripristino della sede stradale. Durante le operazioni di soccorso infatti la corsia Nord è stata chiusa al traffico. Si sono formate delle lunghe code.

Sono intervenuti sul luogo anche la Croce Bianca, il medico d’urgena con l’elisoccorso come la Polizia Stradale ed il Personale Ausiliario dell’Autostrada.