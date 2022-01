Scontro in aula: presidenti dei capi gruppo di maggioranza ringraziano Kaswalder per la sensibilità

Questa mattina, alla ripresa dei lavori del Consiglio Provinciale, il Presidente Walter Kaswalder ha voluto ricordare all’Aula ed ai cittadini che seguivano la diretta in streaming, la 50esima ricorrenza dell’entrata in vigore del secondo Statuto d’Autonomia e che la massima Istituzione trentina ha in calendario per tutto l’anno diversi momenti di ricordo, di approfondimento riferiti a questo importante traguardo raggiunto prima il 20 gennaio 1972 e concretizzatosi appieno il 31 agosto dello stesso anno.

Nel merito Luca Guglielmi, Mara Dalzocchio, Claudio Cia, Vanessa Masè e Giorgio Leonardi come Presidenti dei Gruppi Consiliari componenti la maggioranza hanno ringraziato il Presidente Kaswalder per l’attenzione, per il pragmatismo e per la costante attenzione posta alla nostra Speciale Autonomia.

«Dall’altro canto prendiamo le distanze da chi, con visioni diverse e, forse, alla ricerca di spazi di visibilità, ha utilizzato questo importante anniversario per criticare l’intervento del Presidente del Consiglio Provinciale su questo tema e per polemizzare inutilmente. Sono proprio questi atteggiamenti, riteniamo, a “far scivolare l’Autonomia verso una banalità ed un’ordinarietà che ci porterà a perderla”, l’interesse di uno a scapito della collettività» – hanno dichiarato i capi gruppi delle forze politiche del centro destra.

La precisazione dei consiglieri di centro destra è la replica a quanto successo stamane nell’aula del palazzo della regione.

Priva di tempi contingentati infatti la discussione generale in aula sul testo unificato dei due disegni di legge sulla scuola di Ferrari (Pd) e Degasperi (Onda Civica) ha occupato anche l’intera mattinata di oggi, con lunghi interventi delle minoranze e si è conclusa con la replica dell’assessore Bisesti.

I consiglieri di minoranza hanno preso spunto dalla breve riflessione con cui a inizio seduta il presidente Kaswalder ha ricordato al 50° anniversario del secondo Statuto di autonomia entrato in vigore proprio il 20 gennaio del 1972, collegando il tema a quello della scuola per criticare l’insufficiente o maldestro esercizio della competenza della Provincia in un settore così importante come questo.

Nella replica Bisesti ha ripreso punto per punto le questioni sollevate dai consiglieri, sottolineando come la Giunta abbia saputo distinguersi in questi anni nell’utilizzo dell’autonomia riconosciuta alla Provincia in materia di scuola, e citando i miglioramenti introdotti nel testo unificato.

Sulla scuola c’è da ricordare che Invalsi ha messo al primo posto in Italia la scuola Trentina. Altra cosa che ha caratterizzata la scuola Trentina è stato il fatto che, unica in italia, non ha mai chiuso in tempo di pandemia.

Sulle lungaggini delle minoranze, che non volevano perdere tempo per ricordare il 50° dello statuto d’autonomia è intervenuto prima Roberto Paccher: «Il tempo per celebrare i 50 anni del secondo Statuto c’è, mentre le minoranze costringono il Consiglio provinciale a perdere tempo con la convocazione di una seduta straordinaria dedicata al concerto di Vasco Rossi», poi Claudio Cia che ha dichiarato che «contano soprattutto le scelte politiche che dimostrano la capacità di esercitare in modo più o meno convincente l’autonomia».