Rifiuta di andare a letto con la suocera su invito della futura sposa: salta il matrimonio

Rifiuta la tradizione della futura sposa di andare al letto con la suocera e il matrimonio salta. E’ accaduto nel Regno Unito dove un giovane in procinto di convolare a nozze con la propria fidanzata ha ricevuto, all’improvviso, la strana richiesta.

A testimoniare l’accaduto sarebbe la blogger britannica Caitlyn Cancey, la quale riporta le parole del giovane: lui avrebbe dovuto comprare un vestito alla madre della sposa, portarla fuori, prenotare loro un hotel dove stare e pagare tutto.

Dopo essersi assicurato che si trattava di una proposta seria, il ragazzo ha deciso di darsela a gambe e allontanarsi dall’insolita situazione. “Non volevo passare una notte da solo in un hotel con qualcuno che non fosse stata la mia ragazza o moglie – avrebbe confessato a Caitlyn – . Ho insistito sul fatto che non avrei fatto la parte dell’albergo. Poi me ne sono andato e basta”.

