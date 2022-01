“Progetto Novelty” prosegue l’impegno per innovare la pubblica amministrazione

Prosegue l’impegno per innovare la pubblica amministrazione provinciale. Dallo scorso mese di ottobre, il progetto Novelty ha visto al lavoro tre team. I funzionari coinvolti si sono formati come “agenti dell’innovazione”.

Hanno alternato ore di lezione in aula a compiti da svolgere fuori aula con l’obiettivo di proporre soluzioni innovative per l’attività delle strutture di appartenenza. Ieri mattina, in collegamento online, si è fatto il punto sul lavoro svolto nella prima fase del progetto, condividendo i risultati con i gruppi di lavoro che ora, nella fase due, inizieranno l’attività all’interno del Dipartimento affari finanziari, del Dipartimento affari e relazioni istituzionali, della Direzione generale e di Apac.

“I risultati – ha sottolineato l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli nel saluto iniziale – evidenziano la voglia di cambiamento e di innovazione che c’è all’interno dell’organizzazione provinciale. E’ importante condividere questi progetti con la comunità trentina perché si dimostra la volontà di migliorare che è presente all’interno della nostra pubblica amministrazione. Capacità di innovare che è stata anche recentemente riconosciuta a livello nazionale. Anche l’esperienza del portale Riparti Trentino dimostra che si può fare tanta innovazione e rinnovare molti processi anche attraverso la digitalizzazione”.

I team del progetto Novelty hanno riprogettato e digitalizzato alcuni processi e servizi critici dei loro dipartimenti in un processo di innovazione che parte dal basso. Questo per promuovere il miglioramento delle performance interne e della qualità dei servizi. Si è fatto dunque il punto su quanto realizzato nella prima fase del progetto in cui sono stati impegnati: Direzione generale/Dipartimento infrastrutture (creazione di un cruscotto digitale delle opere pubbliche attraverso il reengineering e la digitalizzazione del processo di realizzazione dei report periodici di sintesi); Dipartimento organizzazione, personale, affari generali (definizione linee guida per uno sportello virtuale interattivo per l’utente dei servizi, sviluppando il sistema di prenotazione digitale degli appuntamenti) e Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro (reengineering e digitalizzazione del processo di finanziamento degli investimenti in ambito della ricerca scientifica migliorando i tempi, i costi e la qualità del servizio all’utenza).

Ora l’attività proseguirà coinvolgendo dunque altre strutture provinciali. L’obiettivo rimane quello di favorire il cambiamento e consentire alla pubblica amministrazione trentina di aumentare la qualità dell’offerta attraverso servizi sempre più efficienti, digitali, accessibili in modo semplice e veloce, a beneficio di cittadini e imprese, nella direzione già scelta con “Riparti Trentino”.