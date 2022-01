Previsto anche nel week end un tempo soleggiato: in arrivo il vento del nord

In Trentino come nel resto del nordest, ancora per alcuni giorni è previsto un tempo soleggiato.

Le temperature sono però in notevole calo a causa di un vento proveniente da nord. In particolare in quota è atteso l’arrivo del gelo con raffiche che potrebbero raggiungere fino ai 100 chilometri orari.

Nell’area dolomitica sono escluse le precipitazioni anche se, oggi e domani ci potrebbero essere degli attraversamenti di nuvole temporanei.

Nonostante ciò domani e anche sabato, in montagna ci saranno delle temperature in rialzo anche se la presenza del vento si farà sentire in particolare al mattino.

Le previsioni promettono dunque un ottimo week end per chiunque volesse andare a farsi una sciata in montagna o ad ammirare il panorama in alta quota.