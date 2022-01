Pergine ormai come il Bronx: combattimenti da “Fight Club” con tanto di folla schiamazzante – IL VIDEO

Pergine come il Bronx. Nel pomeriggio di questo sabato, 15 gennaio, davanti al palaghiaccio, si è tenuta, nel pomeriggio una rissa che ha coinvolto decine di ragazzi. Noi de “La Voce del Trentino” avevamo dato la notizia già martedì.

Nella mattinata di ieri è arrivato alla nostra redazione un altro video dell’evento nel quale si vede una violenza di gruppo ai danni di un solo malcapitato.

L’episodio è grave, un drammatico precedente che deve cominciare a far riflettere. Ma non è tutto perché, a quanto pare, quello stesso pomeriggio, la zona davanti al palaghiaccio a Pergine Valsugana è diventata un vero e proprio “Fight Club” a cielo aperto.

Il video che è stato riproposto in questo articolo è circolato su alcuni gruppi Telegram ed è stato persino portato come esempio dagli stessi ragazzi sui social come Tick Tock ed Instagram. Cose insomma da far rabbrividire.

Anche la registrazione in questione raffigura uno scontro, ma in questo caso più “leale” perché avvenuto fra due individui che si battevano alla pari. Il tutto fa pensare ad una rissa premeditata, organizzata.

Sono inquietanti le decine di ragazzi che, attorno ai due “combattenti” si impegnavano nel filmare la scena fra schiamazzi ed incitazioni da stadio. Indicativa anche l’emozione provata da alcune ragazze nel vedere menarsi i due contendenti. Siamo insomma fuori dal mondo.

Il solo pensare che le nostre prossime generazioni possano essere anche queste fa rabbrividire.

Non sono ancora ben chiare le dinamiche di quanto accaduto sabato pomeriggio dove il piazzale si è trasformato in vari momenti in un vero e proprio ring di pugilato. E dai cazzotti e gli spintoni si fa presto a passare ai basto e i coltelli oppure a qualcosa di ancora più pericoloso.

Non si conoscono infatti le tempistiche di quanto avvenuto, non si riesce a capire se sia avvenuto prima lo scontro fra i due ragazzi e poi l’aggressione di gruppo oppure il contrario.

Ma le tempistiche contano poco, servono solo a catalogare la tristezza di questi comportamenti di cui anche famiglia e scuola sono responsabili. (clicca qui per vedere il video integrale)