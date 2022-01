Perde il controllo della vettura e finisce contro un mucchio di neve e si ribalta, ferito 67 enne

L’ incidente stradale è accaduto nella serata di ieri mercoledì 19 gennaio pochi minuti prima delle 21:30 nelle Giudicarie, sulla strada statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno , all’altezza del abitato della frazione di Dasindo nel comune di Comano Terme.

Una vettura condotta da un 67 enne per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo nei pressi di una curva finendo addosso ad un grosso mucchio di neve posto a lato della carreggiata. L’urto violento ha catapultato la macchina contro la staccionata dove si è ribaltata. In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 partiti dal ospedale di Tione e le squadre dei vigili del fuoco di Lomaso e Bleggio Inferiore con le pinze idrauliche.

In un primo momento sembrava che il conducente fosse incastrato nell’abitacolo del mezzo, poi fortunatamente una volta giunti sul posto le aliquote della protezione civile hanno appurato che la persona era riuscita a uscire autonomamente prima dell’ arrivo dei mezzi di soccorso.

I vigili del fuoco hanno supportato comunque il personale sanitario e messo in sicurezza il veicolo raddrizzandolo e affidandolo al carro attrezzi. Per i rilievi di legge sono intervenute le forze dell’ordine.

L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato portato per accertamenti al nosocomio Tionese. Dalle informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero gravi. Data l’ora il traffico non ha subito particolari problemi.