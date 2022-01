Minaccia di morte la titolare di un negozio e aggredisce i carabinieri: folle 43enne arrestato a Transacqua

Nella giornata di ieri, a San Martino di Castrozza, i Carabinieri sono intervenuti all’interno di un esercizio commerciale dove era stata segnalata la presenza di un soggetto in escandescenze che stava danneggiando il locale e minacciando di morte la titolare e un suo dipendente.

Alla vista dei militari l’uomo, un 43enne, prima ha scaraventato un mobile in legno sul parabrezza dell’autovettura di servizio danneggiandola, successivamente gli si è scagliato contro con un bastone.

I militari dell’Arma sono riusciti a placarlo, pur riportando lievi lesioni nel corso della colluttazione e ad arrestarlo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina è stato accompagnato in Tribunale per essere sottoposto al giudizio per direttissima, all’esito del quale è stato convalidato il suo arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.

