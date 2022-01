Le regioni chiedono lo stop delle zone a colori. Il Trentino rischia ma dovrebbe rimanere in zona gialla

Le regioni chiedono che sia rivisto il sistema delle zone a colori. La variante omicron è più contagiosa, ma abbassa la letalità anche grazie ai vaccini. Una evoluzione che si innesca quando un virus deve adattarsi all’uomo, come accaduto per il raffreddore.

La strategia quindi è di essere più contagioso ma meno letale. Il dibattito si infiamma proprio quando la nostra regione potrebbe entrare in zona arancione.

Ricordiamo che in zona arancione si passa se si verificano tre condizioni contemporaneamente: incidenza superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti; occupazione delle terapie intensive oltre il 20%; occupazione area medica oltre il 30%.

Per ora a tenere il Trentino in zona gialla sarebbe solo l’occupazione delle terapie intesive che è al di sotto nella soglia pericolosa. Nelle ultime 24 ore erano infatti solo 19 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. I dati di oggi saranno decisivi, anche se gli addetti ai lavori sono quasi sicuri che il Trentino rimarrà in zona gialla.

Nelle ultime ore il dibattito politico si sta infiammando sul tema del sistema a colori, introdotto a inizio novembre 2020 e poi modificato aggiungendo al solo criterio dei contagi anche quello delle soglie di occupazione degli ospedali.

L’appello di molte regioni italiane è quello di rivedere il sistema dei colori o addirittura a eliminarlo, vista anche la massiccia introduzione di restrizioni legate al possesso o meno del Green pass base o rafforzato.

Insomma, secondo le Regioni, con l’introduzione del Super Green pass ormai in diversi ambiti della vita sociale e lavorativa, i tempi sono maturi per superare il sistema delle fasce di colori: l’obiettivo è di garantire la massima possibilità di spostamento e la tutela delle attività economiche, evitando chiusure. È l’orientamento delle Regioni, che nella prossima Conferenza dei governatori si riuniranno per discutere di una serie di temi sulle misure anti-Covid ed eventuali proposte da avanzare al Governo.

Dal governo arrivano delle aperture in tal senso. Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli spiega che la situazione è cambiata e che qualcosa va rivisto.

«È chiaro che nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto con le regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tenico per affrontare le questioni che hanno proposto», spiega invece lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza.

Le restrizioni della zona arancione: le restrizioni sono differenti rispetto al passato e, qui sta la novità sostanziale, non riguardano chi possiede il super Green pass (vaccinazione o avvenuta guarigione), bensì soltanto i soggetti non vaccinati. Per chi non ha il green pass, gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa Regione o verso altre Regioni/P.A. sono consentiti solo per lavoro, necessità, salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio comune (ed è necessaria in questi caso l’autocertificazione).

Restano consentiti invece gli spostamenti dai comuni con un massimo di 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, tranne che verso il capoluogo di provincia.

È vietato l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (tranne alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi). A chi ha il green pass base, che si ottiene con tampone negativo, è vietato l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi), l’effettuazione di corsi di formazione in presenza e la pratica di sport di contatto all’aperto.