Era precipitato per 200 metri in un burrone a Predazzo: è morto l’88enne Fernando Dellantonio

Non ce l’ha fatta l’88enne di Predazzo che la scorsa domenica, in un tragico incidente era uscito di strada con la sua vettura finendo in un burrone.

L’anziano, di nome Fernando Dellantonio, stava percorrendo una strada di montagna e la sua macchina è precipitata per circa 200 metri. Il ferito è rimasto senza soccorso per circa un’ora.

A trovare l’auto distrutta era stata la figlia che nelle ultime ore, non vedendolo rientrare, si era messa sulle sue tracce.

L’allarme era stato dato poco dopo. Nonostante le gravi lesioni però, secondo i sanitari, ci sarebbero state ancora delle speranze. Si era fiduciosi sulla sopravvivenza di Dellantonio.

Purtroppo però, tutte le speranze si sono sgretolate ieri quando il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Santa Chiara.

L’uomo era molto conosciuto a Predazzo per essere stato un maestro di sci e un finanziere in pensione.