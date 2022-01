Colto da un malore mentre sta andando a pesca in riva al Lago di Santa Giustina: muore Marco Widmann di Salter

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Marco Widmann, 65enne di Salter, frazione di Romeno, che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 gennaio alle 13, è stato colto da un malore.

L’uomo era in compagnia di un amico, con il quale si stava recando sulle rive del Lago di Santa Giustina per un pomeriggio di pesca.

Lungo il sentiero, però, Widmann ha accusato un malore. Il pescatore che era con lui ha subito allertato i soccorsi, con i Vigili del Fuoco volontari dei Corpi di Revò, Banco e Casez che si sono portati immediatamente sul luogo dell’incidente.

Da Trento si è anche alzato in volo l’elisoccorso, atterrato pochi minuti dopo in Val di Non. L’equipe medica, però, non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.