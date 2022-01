Caso Pedri, Tateo vuole accedere ai documenti. L’Apss non lo permette. E’ battaglia legale

L’Apss ha deliberato all’avvocato di Saverio Tateo, Vincenzo Ferrante, di costituire in giudizio avverso il ricorso al Tar.

Ferrante si opporrebbe alla richiesta di accesso agli atti presentati dalle sei ginecologhe con un ricorso in prevenzione.

L’Azienda sanitaria in una delibera ha precisato: “pur in assenza di provvedimento espresso o tacito a tutela dei suoi diritti e delle sue posizioni, accerti il suo diritto ad opporsi validamente a che sia dato accesso ai documenti in relazione ai quali i controinteressati (cioè le sei ginecologhe che accusano Tateo, ndr) hanno formulato istanza di accesso ed accerti altresì l’esistenza di un obbligo dell’Azienda sanitaria a provvedere ad accogliere la domanda avanzata dai controinteressati medesimi”.

