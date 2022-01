Arco: una mini flotta di passeggini per il Millecolori

Nella mattina di mercoledì 19 gennaio il sindaco Alessandro Betta e la responsabile del Servizio politiche sociali e prima infanzia Viviana Sbaraini hanno consegnato all’asilo nido Millecolori tre passeggini: due a un posto e uno a sei posti.

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di covid-19 ha portato a privilegiare, quando possibile, le attività all’aperto. Nell’ambito delle riunioni di programmazione del nuovo anno educativo da parte del gruppo di lavoro del nido d’infanzia comunale Millecolori è emersa l’esigenza di dotare il servizio di due passeggini per l’accompagnamento e l’addormentamento dei bambini nel giardino della struttura, e di un kid wagon a sei posti, da utilizzare per le uscite nel territorio, con lo scopo di permettere ai piccoli un’occasione di crescita e di esplorazione educativa.

La spesa sostenuta per i tre passeggini (di cui quello a sei posti è stato particolarmente difficile da reperire) è di 1.850 euro più Iva, ovvero 2.260 euro. «Sono particolarmente contento di questo seppur piccolo acquisto –ha detto il sindaco, che ha collaudato il passeggino a sei posti conducendo nel nido una sorta di corsa di linea, in cui via via i bambini che s’incontrano salivano a bordo- perché l’attenzione che dobbiamo alle nuove generazioni deve essere massima. Uscire all’aperto è sempre un’esperienza educativa, oltre che un piacere, ma con la pandemia è diventato anche una necessità».

