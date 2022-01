A Cles si assegnano gli orti comunali

L’amministrazione comunale di Cles intende assegnare anche per il 2022 alcuni orti comunali.

L’assegnazione è destinata a cittadini residenti nel Comune di Cles, a condizione che non risultino proprietari di altri terreni adatti allo scopo e che si impegnino a coltivarli personalmente.

La superficie di ogni terreno è di circa 20 metri quadrati. Gli orti comunali saranno assegnati ai beneficiari per cinque anni, a fronte del pagamento di un canone che per l’anno 2022 ammonta a 30 euro quale rimborso spese, comprensivo anche dell’utilizzo dell’acqua per scopo irriguo.

Pubblicità Pubblicità

Nell’assegnazione sarà data la precedenza ai richiedenti con età superiore ai 60 anni.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria entro le ore 12 di venerdì 18 febbraio. Il testo completo dell’avviso e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito www.comune.cles.tn.it

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Segreteria (tel. 0463.662054). Il testo completo del “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti di proprietà comunale” è consultabile sul sito comunale.

Pubblicità Pubblicità