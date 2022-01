Stefania Segnana ammette carenza di medici di medicina generale: in pensione in due anni 99 medici

Nel question time della prima giornata di lavori in aula consigliare il consigliere di Futura Palolo Zanella ha chiesto all’assessora Stefania Segnana quale sia l’attuale carenza di medici di medicina generale (MMG) con le previsioni per i prossimi due anni, e se, vista la situazione emergenziale in atto, si stia dando attuazione con urgenza agli accordi provinciali dei MMG del 5 ottobre e del 9 novembre dello scorso anno (aumento accessi alla Scuola di medicina generale e sostegno ai MMG aderenti alla “medicina di gruppo integrata” con incentivi al supporto amministrativo e alla collaborazione infermieristica oltre che messa a disposizione di sedi gratuite a determinate condizioni).

L’assessora Segnana ha risposto che la carenza è evidente. Dal 2019 al 2021 99 medici sono andati in pensione o hanno cessato l’attività; nei prossimi due anni altri 18 usciranno dal lavoro.

A novembre 43 erano le zone carenti e sono state assegnate solo 7. Le misure per porre un argine al problema, ha detto Segnana, sono state messe in campo, soprattutto aumentando i posti nella scuola di medicina generale. Nel triennio dai 23 nel triennio 2018 – 2020 fino ai 43 posti per il prossimo triennio.

Agli iscritti sono state concesse borse di studio che impegnano i medici a lavorare in Trentino. Di recente è stato stipulato un accordo che introduce la medicina di gruppo integrata che potrà servirsi di personale infermieristico.

Il Covid, ha concluso l’assessore, non ha favorito il passaggio alle nuove forme organizzative, ma la Giunta sta lavorando per minimizzare i disagi.

Nella replica Paolo Zanella ha parlato di quadro tracciato dall’assessora drammatico; quadro che mostra una scopertura di medici grave. Giusto aumentare i posti nella scuola di medicina generale, ma, ha detto l’esponente di Futura, ci si sta incastrando perché si dà la possibilità dei medici in formazione di seguire pazienti che così non possono partecipare alle lezioni. Si deve però puntare con urgenza sulla sburocratizzazione, ha concluso, sulla collaborazione con infermieri e con la concessione di sedi gratuite.