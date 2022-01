Monitorati in Trentino 1.000 pazienti colpiti da Long Covid

Nella question time dei lavori svoltasi ieri in consiglio provinciale la consigliere da Europa Verde Lucia Coppola ha chiesto alla Giunta se sia stata avviato un monitoraggio sulle condizioni di salute dei pazienti post – Covid, specificando le modalità di presa in carico di questi pazienti e la previsione dei percorsi e servizi dedicati alla sindrome Long – Covid.

L’assessora Segnana ha detto che è da tempo avviato un protocollo sul long Covid che prevede controlli attraverso la telemedicina, esami radiologici a 11 mesi dall’infezione.

A Rovereto è attivo un reparto di neuro Covid, a Arco vengono seguite le persone colpite da conseguenze respiratorie.

Pubblicità Pubblicità

Ci sono poi circa 1000 pazienti in controllo domiciliare.

I casi di riabilitazione per conseguenze gravi vengono presi in carico a Villa Rosa. Sono stati acquistati trenta generatori di ossigeno per le terapie a lungo termine, che sono comunque in calo.

I dati dei pazienti sono stati inseriti nei data base nazionali e sono stati pubblicati studi scientifici.

Pubblicità Pubblicità