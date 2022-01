La politica trentina si sta avviando lentamente verso le provinciali del 2023 con qualche novità

Nel centrosinistra la prima riguarda la scelta dell’ex Presidente Ugo Rossi che, dopo essere passato dal Patt ad Azione, ha annunciato di non volersi più candidare.

Dopo quindici anni in Provincia la motivazione che ha dato è stata quella di voler favorire il ricambio generazionale. Chapeau, credo che nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

La seconda riguarda il Partito democratico dove ci sono tre consiglieri (Sara Ferrari, Alessandro Olivi e Luca Zeni) che alla fine di questa legislatura avrebbero raggiunto il limite massimo dei tre mandati previsti dallo statuto del partito. Qualcuno di loro (Zeni ndr) pare abbia la volontà di presentare una richiesta di deroga statutaria. Per ora le reazioni nel partito sono state freddine, ma non certo decisive per il diniego assoluto.

Certo è che dopo quindici anni di politica provinciale si deve pensare ad un’evoluzione ovvero prendere atto di una diminuzione della spinta propulsiva che avrebbe come logica conseguenza quella di lasciare spazio ad altri protagonisti. Se così non fosse il tanto declamato ricambio generazionale sarebbe un mero esercizio di retorica politica. Nulla di più.

Il Patt ha davanti a sé un delicato passaggio congressuale e se vogliamo anche qui con qualche consigliere con alle spalle diversi mandati.

Non si parla di deroghe statutarie, quanto piuttosto di linea politica. Si preannuncia uno scontro tra il segretario Marchiori e l’assessore regionale Ossana dove il primo pare più propenso a portare il Patt verso il centrosinistra mentre il secondo non ha mai nascosto di preferire l’alleanza con il centrodestra.

La vittoria di una o dell’altra visione politica potrebbe alla fine anche indebolire gli autonomisti perché potrebbero esserci come già avvenuto nel passato, scissioni o esodi verso l’una o l’altra coalizione.

In questo scenario non è ancora stato definitivamente avviato il progetto civico di Campobase del Sindaco Valduga e di altri che dovrebbe diventare la vera novità del nuovo centrosinistra.

C’è sicuramente ancora tempo, ma non troppo, per ripensare la coalizione e per contendere la Provincia al centrodestra.

Il neosegretario di Azione Raffaelli per individuare il leader della colazione alle provinciali ha proposto di seguire lo schema già usato con il candidato Sindaco del capoluogo Ianeselli. Prima vanno però sciolti i nodi interni al Patt, allo stesso Pd e vedere la possibile forza aggregativa di Campobase.

Nel frattempo il centrodestra continuerà a governare la Provincia fino alla fine e in questo momento è più proiettato sulla partita politica dell’elezione del Presidente della Repubblica. Se dovesse riuscire ad esprimere il nuovo Capo dello Stato sia esso Berlusconi o molto più verosimilmente un altro esponente vicino al centrodestra, acquisterebbe forza e consenso politico per i futuri impegni elettorali.

Se l’attuale Premier Draghi dovesse andare al Quirinale ci sarebbero molte più possibilità di andare anche al voto anticipato a livello nazionale. A livello provinciale il centrodestra può sempre contare sul Presidente Fugatti e la sua Giunta che avranno l’occasione unica di poter beneficiare delle risorse del PNRR e di giocarsi la partita da favoriti della vigilia.