«La felicità del lupo», il nuovo libro di Paolo Cognetti

Dopo “Senza mai arrivare in cima” e il successo delle “Otto Montagne” grazie al quale aveva vinto il Premio Strega, Paolo Cognetti ritorna in libreria con un romanzo in cui si ritrovano molti dei temi cari a lui cari.

Fausto è uno scrittore scappato dalla città e da un amore finito e cerca rifugio nei boschi e sentieri tanto amati da bambino. Dopo aver dato fondo a tutti i suoi magri risparmi, si trova davanti a un bivio: tornare a Milano o cercare un lavoro lì, tra le vette innevate. Lo troverà nel rifugio di Babette, come cuoco.

E se vogliamo usare una metafora culinaria, “La felicità del lupo” è come una salsa al vino rosso pregiata, una riduzione delle tematiche ricorrenti in Cognetti: la natura, il passare del tempo, la vita di montagna con i suoi ritmi e la sua gente, schiva e selvatica ma in grado di sorprenderti. Come gli urogalli in inverno.

Le vicende hanno luogo a Fontana Fredda e nelle sue vicinanze con solo una breve tappa a Milano. È da Babette, tra un’ordinazione di un menù settimanale e l’altra che Fausto si innamora di una ragazza più giovane di lui, ma che sembra capirlo.

La montagna però è come un non luogo, sembra frenare i problemi, tenerli addormentati fino in primavera. Chiusi dentro in una baita calda, tra arredamenti datati e libri letti migliaia di volte Fausto e Silvia si amano mentre la vita continua ad infuriare là fuori. Gli spifferi però non restano all’esterno, si infiltrano attraverso le fessure dimenticate.

«Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa. Prati secchi e gelati in attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitudine. Sapeva di miracolo».

Vivere e lavorare in montagna è un fatto di scelte. Per alcuni sono una benedizione, per altri una maledizione. Giovani che prima scappavano dall’ombra delle vette natie magari ritornano, riscoprendo le proprie ragioni e origini. Sono giorni cadenzati dal passare delle stagioni, i lavori sono scanditi dalla presenza o meno dei turisti, persino dal meteo. Conoscenze queste che per chi, come chi vive nella nostra regione, in Trentino Alto Adige, sembrano ovvie, per altri non lo sono.

Sono pagine che si leggono senza fatica, scivolano come fiocchi in una nevicata di inizio gennaio. Ed è lei, alla fine, la vera protagonista del libro: la montagna. Con il suo paesaggio che muta col passare delle stagioni, con i suoi animali selvatici, la luce delle vette e l’ombra delle crode e muta, come una guardiana silenziosa, osserva i personaggi che, indaffarati nelle loro vite e problemi, si muovono intorno a lei.

Un romanzo da assaporare davanti al camino acceso o vicino a una stufa, con un bicchiere di vin brûlé o Parampampoli pronto all’occorrenza.