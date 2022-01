Green pass: dal 20 gennaio anche per estetisti e parrucchieri. Dal 1° febbraio obbligo anche in banca e alle poste

Serve per entrare da estetisti, barbieri e parrucchieri ma anche per accedere ai colloqui in carcere: si allarga la fascia delle strutture che oramai richiedono obbligatoriamente il possesso del Green pass.

Da domani (giovedì 20 gennaio) la certificazione verde, di base o ‘rafforzata’ sarà dunque necessaria anche per usufruire dei servizi alla persona.

Basterà un tampone negativo ottenuto nelle 72 ore precedenti con un test molecolare e nelle 48 ore se è stato effettuato un tampone antigenico. Si accede ai servizi anche da guariti o con vaccino (dalla prima dose dovranno essere passati 14 giorni).

Anche per quanto riguarda le visite negli sitituti penitenziari sarà sufficiente effettuare un tampone anche nel caso il proprio certificato verde sia appena scaduto e si è in attesa della dose di vaccino prenotata.

Dal 1° febbraio l’obbligo verrà esteso a banche, poste, uffici pubblici e per lo shopping in quasi tutti gli esercizi commerciali con eccezione degli alimentari, dei supermercati e ancora di mercati rionali, parafarmacie, farmacie, benzinai, ottici e chioschi di giornali.

L’obbligo resterà in vigore fino al 31 marzo e le multe per i trasgressori vanno dai 400 ai mille euro. Nel caso in cui un dipendente si trovi sul lavoro senza pass il datore dovrà effettuare una segnalazione alla Prefettura. L’eventuale multa va va dai 600 ai 1.500 euro.