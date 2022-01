Fra gli autisti troppi contagiati: domenica stop alla Trento-Malè e ai servizi dell’Alto Garda

Nella giornata di domenica 23 gennaio saranno sospese le corse della ferrovia Trento-Malè-Mezzana. Oltre alla ferrovia, sarà anche interrotto il servizio extraurbano e urbano nella zona dell’Alto Garda.

La causa dell’interruzione di questi servizi, sarebbe da indagare nella mancanza di personale. Sarebbero infatti in molti i contagiati ed in molti anche i sospesi a causa della mancanza di Green pass. Ad incidere di più però sembrerebbero essere i contagi e le quarantene poiché negli ultimi tempi molti autisti si sarebbero recati all’hub vaccinale.

La scelta di limitare il servizio della domenica sarebbe stata fatta per mantenerlo durante il resto della settimana pur con il 10/20% del personale assente. Tutto ciò sarebbe stato organizzato per avere i servizi essenziali per raggiungere la scuola o il lavoro durante la settimana.