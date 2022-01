Falciato da un’auto in corsa tra Gardolo e Lavis: morto 60enne

Un drammatico incidente mortale è avvenuto alle 13.30 di oggi (19 gennaio) tra Gardolo e Lavis. A perdere la vita un uomo di 60 anni investito da un’auto in corsa mentre attraversava la strada.

Il sinistro si è verificato all’altezza della concessionaria nelle vicinanze dell’incrocio per Spini, verso Lamar. Sul posto si sono portati rapidamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’automedica, ma al loro arrivo per la vittima non c’era più nulla da fare. il pedone è morto sul colpo.

In intervento in via Alto Adige, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell’ordine per la ricostruzione dell’accaduto.

