È Sergio Tell di Romeno l’uomo travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada

È Sergio Tell, 60enne di Romeno, la vittima del tragico incidente avvenuto alle 13.30 di oggi, mercoledì 19 gennaio, tra Gardolo e Lavis.

Tell stava attraversando la strada, quando è stato investito da un’auto (leggi qui).

Il sinistro si è verificato in via Alto Adige all’altezza della concessionaria nelle vicinanze dell’incrocio per Spini, verso Lamar.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma purtroppo l’uomo è morto sul colpo.

Persona molto conosciuta a Romeno e in tutta l’alta Val di Non, dal 1995 Tell era presidente del Corpo Bandistico del Comune di Romeno, di cui era membro dal lontano 1973.

Si è sempre dedicato con grande passione e impegno alla realtà associativa composta da circa 60 elementi.

Diversi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in queste ore, come quello, particolarmente significativo, del Coro San Romedio: «Oggi ci ha lasciato un amico con quale abbiamo tutti condiviso la passione per la musica e l’impegno per tenere vive le nostre Comunità. Ci stringiamo agli amici del Corpo Bandistico di Romeno ed ai famigliari. Tutti i coristi del San Romedio ricordano con affetto il cuore grande di Sergio».