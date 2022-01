Coronavirus: altri 2 decessi e 2.660 nuovi contagi, stabili i ricoveri

Lutti anche oggi in Trentino a causa del Covid-19 che miete altre due vittime e contagia altre 2.660 persone.

Ancora alti, ma stabili i numeri relativi alle ospedalizzazioni dove ieri le dimissioni sono state leggermente superiori ai nuovi ricoveri (18 contro 17): i pazienti covid pertanto al momento sono 169, di cui 19 in rianimazione. Entrambe i decessi sono avvenuti in ospedale: un uomo e una donna, tra i 69 ed i 75 anni, non vaccinati; uno dei due soffriva di patologie pregresse.

Sono stati 94 i casi positivi al molecolare (su 881 test effettuati) e 2.566 all’antigenico (su 12.720 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 156 positività intercettate nei giorni scorsi dagli antigenici.

Scorrendo i nuovi contagi per fasce di età troviamo: 133positivi tra 0-2 anni, 142 tra 3-5 anni, 259 tra 6-10 anni, 138 tra 11-13 anni, 170 tra 14-18 anni, 745 tra 19-39 anni, 734 tra 40-59 anni, 204 tra 60-69 anni, 69 tra 70-79 anni e 66 di 80 o più anni.

Ieri le classi in quarantena erano 211 mentre i guariti sono aumentati di altre 2.409 unità che portano il totale a 71.816. Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina si è raggiunta quota 1.086.153, cifra che comprende 403.888 seconde dosi e 239.416 terze dosi.