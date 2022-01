Circonvallazione per Trento, si chiude il dibattito. Esclusa l’ipotesi ‘destra Adige’. Previsti correttivi al progetto

Scadono oggi (19 gennaio) i 45 giorni di tempo previsti dalla legge per il confronto diretto tra istituzioni e cittadini sulla grande opera della circonvallazione ferroviaria per Trento.

I sette dibattiti pubblici e i tavoli tecnici hanno escluso il ricorso alla cosiddetta ‘via alternativa’ che poteva prevedere la realizzazione del mega progetto sulla destra Adige.

Per prediligere scelte alternative sarebbe infatti stata necessaria la sospensione dell’iter decisionale, alla quale sono contrari sia il Comune di Trento che la Provincia.

Prevale dunque la linea che ha scelto l’inizio dei lavori sulla sinistra Adige, in barba alle numenrose proteste e alle richieste dei cittadini e dei residenti delle aree interessate dai futuri cantieri.

Attesa entro due settimane la relazione del coordinatore Andrea Pillon che indicherà limiti e margini di miglioramento del piano di costruzione del nuovo bypass.

Associazioni, singoli cittadini e comitati hanno depositato le proprie osservazioni in merito ed è anche su queste che si lavorerà per implementarne la gestione.

Questi verranno poi inoltrati alla Conferenza dei Servizi e confrontati con i rilievi tecnici dei dipartimenti ministeriali per l’approvazione finale. Qualche modifica alla previsione originaria elaborata da Rfi tuttavia c’è.

La galleria artificiale che andrà a coprire i nuovi binari che dallo scalo Filzi porteranno fino all’interporto verrà allungata di circa 200 metri a nord, invece che interrompersi all’altezza della rotatoria Caduti di Nassirya.

Resta la preoccupazione per gli interventi nelle zone inquinate di Trento Nord. Lo scavo per la posa dei nuovi binari sta infatti creando grandi preoccupazioni soprattutto tra gli ambientalisti.

A sud, tra Mattarello e Acquaviva, è stata isolata una zona boschiva per il deposito dei materiali mentre è allo studio una soluzione per evitare blocchi alla Trento-Malè a Lavis e Gardolo.

Non sarà invece possibile risparmiare l’abbattimento di alcuni edifici tra via Brennero e via Malvasia per fare spazio alla nuova galleria.