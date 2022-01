Circonvallazione, gli scavi che preoccupano gli ambientalisti: “Chiederemo il sequestro dei terreni inquinati a Trento Nord”

E’ stato annunciato per la prossima settimana il ricorso ad un esposto presso la Procura per richiedere il sequestro preventivo di alcune aree di Trento nord che prossimamente saranno interessate dagli scavi per la realizzazione del progetto della circonvallazione ferroviaria.

Secondo gli ambientalisti, tra i quali spiccano l’avvocato Vanni Ceola e l’ex consigliere Elio Bonfanti, si tratterebbe di terreni inquinati che, qualora interessati dagli scavi, porterebbero alla luce materiale impuro.

Quest’ultimo, tra il resto, verrebbe in gran parte riutilizzato. Solo 9300 metri cubi su un totale di 48mila portati in superficie verrebbero infatti destinati alla discarica.

Sempre per i difensori dell’ambiente, che in vista dell’apertura dei cantieri chiedono dunque maggiore tutela, per le aree ex Sloi e Carbochimica sarebbe necessaria una bonifica totale.

Non basterebbe infatti la copertura dei terreni con la successiva analisi del materiale scavato. Le conseguenze per la salute dei cittadini e per l’ambiente – hanno fatto notare – potrebbero essere disastrose.

Proprio oggi scade tra il resto il termine di legge di 45 giorni per la gestione del dibattito pubblico che ha previsto diversi incontro di confronto tra i cittadini e le istituzioni. La polemica parla ancora di ‘un’opera inutile e dannosa per il territorio‘ e per la vita economica e sociale della cittadinanza.

