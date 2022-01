Chiusura parcheggio ex Sit, si può usare il nuovo parcheggio di via Fersina collegato con la Linea A al centro

Attualmente il parcheggio ex Sit vede occupata per circa 2 mesi una parte del piazzale con una perdita temporanea di molti posti auto. Si ricorda però che da dicembre è disponibile il nuovo parcheggio in via Fersina con 139 posti auto, di cui 4 per disabili. Il parcheggio è situato in prossimità della rotatoria di via Fersina, di fronte alla stazione di bike sharing, adiacente al BLM group Arena.

A poche decine di metri c’è la fermata (“Fersina – zona sportiva”) della Linea A che porta in centro in piazza Dante con corse ogni mezz’ora (ai 15’ ed ai 45’). Sotto gli orari della Linea A da e per il centro.

