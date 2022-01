ASIA: ecco come raccogliere i rifiuti se si è in quarantena o isolamento

Visto il crescente numero di persone in quarantena o isolamento, ASIA (Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale) ha pubblicato un avviso nel quale ricorda come gestire le immondizie.

Per evitare la manipolazione diretta da parte degli operatori, come da indicazioni dall’Azienda Sanitaria, i rifiuti prodotti dalle persone in quarantena o isolamento per il virus Covid-19 vanno gestiti infatti in modo particolare.

Innanzitutto vanno raccolti in modo indifferenziato e posti in doppio sacchetto ben chiuso, come da raccomandazioni dell’Istituto Superiore della Sanità.

Sarebbe utile inoltre tenere i rifiuti in un bidone chiuso con coperchio e, una volta concluso il periodo di quarantena o isolamento, possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta del residuo secco.

Per casi particolari di grandi volumi di rifiuti a causa del protrarsi del periodo di isolamento o per famiglie particolarmente numerose, l’utente può contattare ASIA (al numero 0461.241181 int. 2) per valutare l’attivazione di una raccolta straordinaria.

