250 milioni con i video su YouTube: ha solo 10 anni il piccolo influencer più ricco al mondo

Si chiama Ryan Kaji (nome d’arte di Ryan Haruto Nguyen) ed è tra gli youtuber più pagati al mondo grazie ai video per bambini che da qualche anno spopolano sul suo canale: Ryan’s World.

Sarebbe una bella storia di successo se un particolare non contribuisse a renderla ancora più straordinaria: Ryan ha solo dieci anni.

Nato nel 2011 negli Stati Uniti da madre vietnamita e padre giapponese, il ragazzino ha rivelato fin da piccolissimo uno straordinario talento per la conduzione.

Shion e Loann, i suoi genitori, si sono incontrati sui banchi dell’università alla Texas Tech University .Il piccolo si è cimentato per la prima volta davanti alla telecamenta nel marzo 2015 e da allora non ha più smesso. Aveva solo tre anni.

Per seguirlo da vicino la mamma ha lasciato il suo lavoro di insegnante di chimica al liceo per impiegarsi a tempo pieno sul canale YouTube del figlio che conta 31,4 milioni di iscritti, 45 miliardi di visualizzazioni ed è tradotto anche in spagnolo e giapponese.

Nel 2018 il piccolo ha lanciato una sua linea di giocattoli e merchandising in collaborazione con PocketWatch e Bonkers Toys, che riprende il titolo del canale: Ryan’s World.

Oggi il suo guadagno annuale si aggira intorno ai 30 milioni di dollari grazie soprattutto ai filmati dedicati alle recensioni di giocattoli e videogiochi.

Non da ultimo, Ryan è protagonista di “Ryan e l’ospite Misterioso“ visibile sull’app di Cartoonito assieme alla mamma, al papà e alle sorelle Emma e Kate. Un successo planetario che gli è valso l’ingresso nella lista di Forbes tra gli youtuber e influencer più pagati al mondo.

Kaji non è tuttavia l’unico giovanissimo della lista: sopra di lui, al sesto posto, abbiamo Nastya, una bambina di 6 anni, anche lei specializzata nell’unboxing e nella presentazione di giocattoli online.