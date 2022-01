Uccisione cane Folgaria, associazioni animaliste: «L’uomo deve rispettare l’habitat degli animali selvatici»

Dopo l’uccisione di un cane da parte di 7 lupi a Folgaria, con la conseguente coda di polemiche sulla presenza dei grandi carnivori in Trentino, le associazioni animaliste replicano a chi vorrebbe cominciare a fermare la riproduzione di lupi e orsi sul nostro territorio.

Da tenere conto che quanto successo nella zona Malga Seconde poste ha visto anche come sfortunato protagonista Martino Raineri, un maestro di sci, rimasto insieme all’altro suo cane in balia dei branco di lupi per quasi 30 minuti.

Raineri mentre stava chiamando la forestale si è accorto di essere accerchiato dal branco dei lupi. Sono rimasti circa mezz’ora intorno a lui mentre l’uomo stava proteggendo il suo cane disteso per terra.

Pubblicità Pubblicità

Momenti di panico – come racconta lo stesso Raineri – che per qualche momento ha pensato di no uscire vivo da quella situazione. In quei posti di solito il maestro di sci passeggia con la sua bambina piccola. Ora quindi bisognerà fare molta attenzione anche perchè gli avvistamenti dei branchi dei lupi nelle ultime settimane in Trentino si sono decuplicati.

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) rammaricandosi per la morte del cane di un cacciatore lasciato libero a oltre 1.400 metri di quota a Folgaria ripete quel che ha già più volte affermato in occasione delle aggressioni degli orsi: l’uomo deve rispettare l’habitat degli animali selvatici e quando si trova nella “casa” dei grandi carnivori dev’essere più che prudente.

«Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, prospetta il ricorso agli abbattimenti. Stiamo valutando in sede legale se può farlo, con o senza l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente», dichiara il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Ancora una volta, invece di investire sulla prevenzione, sull’informazione, sull’educazione, la Provincia di Trento si distingue per proporre “soluzioni mano armata».

Pubblicità Pubblicità



L’Enpa invece, pur comprendendo appieno il dolore di Martino Raineri spiega che il comportamento dei lupi «ha messo in chiaro quello che gli esperti ci dicono da sempre, cioè che i lupi non attaccano le persone, anzi se ne tengono lontani, come è successo anche in questo caso: nonostante vi fosse una risorsa da difendere, presumibilmente molto importante per loro – in inverno è difficile per tutti i selvatici reperire sufficienti risorse trofiche, pertanto proteggerle da qualunque competitore è essenziale per la sopravvivenza – tutti si sono tenuti lontani dall’uomo, mantenendosi ad una distanza fra i 50 e i 100 metri».

Secondo l’associazione animalista «Quanto accaduto fa capire, purtroppo, che in Trentino non è stato fatto nulla, per fare cultura, per diffondere le corrette conoscenze, atte a permetterci di godere di una ricca biodiversità, beneficiando di un ambiente mantenuto “sano” dalla presenza di specie ombrello, quali orsi e lupi».

«L’alta presenza di animali domestici nei boschi e nell’ambiente montano del Trentino – per le più svariate motivazioni, che vanno dalla pastorizia e l’allevamento, allo sport, alla caccia, alle escursioni, ecc. – fa sì che questi frequentino gli stessi territori in cui vive la fauna selvatica, pertanto ancora una volta sollecitiamo la Provincia Autonoma di Trento: le Istituzioni facciano quanto è in loro obbligo, aiutando tutti noi a capire come comportarci correttamente, perché è la conoscenza che ci permetterà di vivere piacevolmente e in sicurezza nel nostro meraviglioso ambiente naturale» – Conclude l’associazione animalista

L’assessore Giulia Zanotelli assieme al presidente Fugatti avevano affermato che “In Trentino è la prima volta che una aggressione di questo tipo viene accertata ed anche per questo è fondamentale portare a termine il percorso avviato con Ispra e Ministero per migliorare la gestione della presenza dei lupi sul nostro territorio anche ricorrendo all’abbattimento a garanzia, prima di tutto, della sicurezza”.