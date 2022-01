Svolta nelle indagini sulle Minacce no-vax a Fugatti: il proiettile è dotazione alle forze armate e alle forze di polizia

È una munizione da guerra, un parabellum calibro 9, il proiettile ritrovato nella busta indirizzata nei giorni scorsi al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Le analisi – come conferma all’ANSA Luigi Di Ruscio, (foto) questore vicario di Trento – hanno evidenziato che si tratta di un proiettile Nato in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia, non è quindi in libero commercio.

Il proiettile era accompagnato da una lettera (scritta con adesivi trasferibili) contenente minacce dal mondo no-vax indirizzate a Fugatti e al direttore generale dell’Azienda sanitaria, Antonio Ferro.

Pubblicità Pubblicità

Il tipo particolare di proiettile potrebbe semplificare le indagini, visto che queste munizioni sono soggette a controlli minuziosi.

Come spesso accade però c’è un florido mercato nero anche per questi prodotti.

Qualora venisse identificato, al responsabile (se non appartenente a forze armate o forze dell’ordine) verrebbe contestato anche il reato di detenzione di armi da guerra.