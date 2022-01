Sorni di Lavis, un milione di euro per rendere definitiva la rotatoria

La sperimentazione ha dato un esito positivo ed ora la rotatoria all’altezza dei Sorni, nel comune di Lavis, diventerà definitiva.

“Troppo spesso, in quel tratto, la Strada statale del Brennero è stata teatro di incidenti anche moto gravi. Questa Amministrazione ha dunque ritenuto necessario rendere stabile la rotatoria oggi delimitata da new jersey, che costringe i veicoli a moderare la velocità. Per noi la sicurezza delle persone è prioritaria” sono le parole del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

L’opera – per la quale è previsto un investimento complessivo di un milione di euro – è stata inserita dalla Giunta nel Documento di programmazione settoriale 2021-2023. La rotatoria sperimentale, che ha un raggio ridotto, era stata realizzata negli anni scorsi per regolarizzare in sicurezza l’intersezione con la frazione del centro rotaliano.

