Si pattina sotto le stelle al Lago Smeraldo

Si pattina sotto le stelle in cima alla Val di Non.

Alla luce della forte richiesta e del particolare apprezzamento, da questa sera, martedì 18 gennaio 2022, la pista di pattinaggio sul Lago Smeraldo a Fondo sarà aperta, oltre ai sabati e alle domeniche, anche i martedì e i giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30.

Un’opportunità davvero unica e suggestiva, sia per i turisti che per i residenti. Per informazioni: Cooperativa Smeraldo Scarl tel. 0463.850000; e-mail smeraldo@fondo.it