Paoli (Lega): «Süd-Tiroler Freiheit non partecipano all’elezione del Presidente di uno “Stato straniero”? Per coerenza si dimettano»

Saranno a Roma da lunedì prossimo per partecipare al voto per il successore di Mattarella. Sono Josef Noggler (presidente del Consiglio regionale), Maurizio Fugatti (presidente della Regione e della Provincia di Trento) e Sara Ferrari (consigliera del Partito democratico) i tre “grandi elettori” votati dall’aula regionale in seduta straordinaria oggi a Bolzano.

I tre esponenti politici da lunedì prossimo saranno in Parlamento chiamati ad esprimersi sulla scelta del nuovo capo di Stato, il successore di Sergio Mattarella.

I candidati proposti sono stati: Fugatti, Noggler, Ferrari, Coppola e Ambrosi. La votazione si è svolta a scrutinio segreto, con ciascun consigliere chiamato ad esprimere due preferenze.

Il risultato: con 61 consiglieri votanti hanno ricevuto voto Fugatti (33), Noggler (29), Ferrari (22), Coppola (15), Ambrosi (4), Unterholzner (1), Atz Tammerle (1) e Marini (2). (clicca qui per vedere l’intervista al governatore Maurizio Fugatti)

Ma la votazione ha avuto uno strascico di polemiche dopo l’intervento del gruppo Süd-Tiroler Freiheit che ha scelto sostanzialmente di restare estranea a tale dinamica, asserendo di non voler partecipare alle elezioni del Presidente di uno «Stato straniero».

Il consigliere leghista Paoli dopo le dichiarazioni del gruppo alto atesino «separatista» è intervenuto.

«Ora – scrive in una nota il consigliere – a parte la gravità di tale affermazione, credo urga un esercizio di coerenza. Se questo, infatti, è realmente il pensiero dei colleghi del gruppo Süd-Tiroler Freiheit, costoro non hanno che da fare una cosa: rassegnare le dimissioni. Sì, perché costoro, fino a prova contraria – seguendo il loro stesso ragionamento – ricevono l’indennità della Regione di uno «Stato straniero».

E ancora: «Eppure, chissà perché, non risulta che di tale indennità tali Consiglieri si lamentino. Un atteggiamento, questo, che lascia dunque di sale, e che speriamo possa essere sanato da una doverosa assunzione di responsabilità, dato che un componente del Consiglio regionale, al pari di ogni altro esponente istituzionale, ha a mio avviso il dovere d’essere conseguente alle proprie affermazioni».

Paoli conclude esprimendo una nota di tenore opposto, e cioè di massima soddisfazione «per l’avvenuta designazione, per il voto del Colle, del delegato Maurizio Fugatti, leghista e Presidente della Regione Trentino Alto Adige il quale, sono certo, saprà esprimere un voto saggio e per il bene della nostra terra, oltre che dell’intera nazione, alla quale sono fiero di appartenere; altro che «Stato straniero».