L’orrore in prima persona, testimonianze dei sopravvissuti all’Olocausto

Cinque testimonianze di altrettanti sopravvissuti ai campi di sterminio e agli orrori dell’Olocausto: sono il cuore del festival Living Memory, in calendario fino al prossimo 27 gennaio, che propone attraverso la viva voce dei testimoni alcuni momenti di grande suggestione ed emozione.

Domani, 19 gennaio alle ore 10.00 sarà infatti possibile ascoltare Bogdan Bartnikowski, sopravvissuto ad Auschwitz, in un incontro dal titolo “Un’infanzia dietro il filo spinato“, mentre alle 20.30 è previsto l’appuntamento “I dimenticati della guerra“, con Regina Sluszny, una dei 6 mila bambini nascosti da famiglie non ebree durante la seconda Guerra mondiale per salvarli dalla deportazione, a testimonianza che le scelte di ciascuno possono fare la differenza, anche fra la vita e la morte. Gli incontri si svolgono al Teatro Sociale di Trento ed è possibile seguirli in presenza oppure online.

Oleg Mandiç, “L’ultimo bambino ad Auschwitz“, che uno scatto fotografico ha catapultato nei libri di storia quando alla liberazione si chiuse alle spalle il cancello del campo, sarà protagonista dell’appuntamento di venerdì 21 gennaio, alle ore 20.30.

“L’orrore in prima persona. La bambina e il nazista” è il titolo dell’incontro con Liliana Manfredi, condannata a morte con la famiglia nell’eccidio della Bettola e miracolosamente sopravvissuta alla fucilazione.

La storia di Halina Birenbaum, la cui famiglia è stata sterminata durante l’Olocausto, sopravvissuta dopo essere stata nei campi di Majdanek, Auschwitz, Ravensbrück e Neustadt-Glewe sarà al centro dell’ultima testimonianza, “La speranza è l’ultima a morire“, prevista lunedì 26 gennaio, alle 20.30.

La partecipazione agli eventi è gratuita. Per assistere in presenza agli incontri al Teatro Sociale è necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma Go.Prismi.Io del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Streaming su:https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Streaming e https://www.terradelfuocotrentino.org/living-memory-on-air

Living Memory, la forza dell’impegno è organizzato dall’associazione Terra del Fuoco Trentino, è sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento, con il supporto del Servizio attività e produzione culturale, e vede la collaborazione della Fondazione Museo Storico del Trentino. Qui il link per la prenotazione.