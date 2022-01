In arrivo nuove regole Covid, dalle quarantene al sistema a colori: ecco cosa potrebbe cambiare

La decisione non sarà semplice e neanche immediata, ma sembra ormai confermato che alcuni dei provvedimenti per contenere il covid saranno cambiati. A partire proprio dal sistema che divide l’Italia in colori, definito dal Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico come “un sistema di un’epoca diversa“. Secondo Locatelli infatti, riconsiderare questo parametro sarebbe logico, andando così incontro anche alle richieste dei Governatori.

Lo stesso Ministro della Salute, Speranza conferma l’apertura del Governo: “ Bisogna guardare al domani con i piedi radicati all’oggi”. Infatti, nonostante i dati della pandemia siano ancora troppo elevati, l’alto numero dei vaccinati che vanta l’Italia potrebbe concedere dei cambiamenti nelle prossime settimane.

Tra le altre ipotesi, anche quella di stilare in modo differente il bollettino quotidiano, senza cambiarne l’articolazione e la natura dell’informazione stessa. Ad esempio, dal Comitato Tecnico scientifico si pensa di specificare il numero degli asintomatici e dei pazienti che entrano in ospedale per altre patologie e poi risultano positivi al covid.

Sulla scelta di considerare questi pazienti come non contagiati, hanno già fatto muro i medici, fortemente preoccupati dell’aumento dei ricoveri delle ultime settimane. A lanciare l’allarme è anche la società italiana di rianimazione e terapia intensiva che evidenzia il problema dei numerosi pazienti da operare per altre patologie, ma risultano positivi all’ingresso dell’ospedale.

Infatti, per questi cittadini non esistono degli spazi dedicati, di conseguenza ogni azienda sanitaria si organizza autonomamente, con conseguenze negative sugli stessi pazienti. Tra i provvedimenti sul tavolo, anche la possibilità di riduzione delle quarantene per i vaccinati e di procedure semplificate per chi guarisce dal covid.

Inoltre, nel momento della decisione il Governo dovrà indicare anche l’elenco dei negozi considerati di beni essenziali, nei quali si potrà entrare anche senza green pass. Si parte da farmacie e supermercati, ma nel frattempo da giovedì sarà necessario mostrare il green pass a nei centri estetici e dai parrucchieri.