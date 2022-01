Gruppo di giovani disarma un vigile a Milano. Nei guai anche alcuni altoatesini

Un agente della polizia locale in borghese è stato aggredito nella notte fra venerdì e sabato da alcuni ragazzi in zona Darsena a Milano. Secondo una prima ricostruzione ad essere coinvolti nell’accaduto, sarebbero anche alcuni ragazzi altoatesini.

La vicenda è terminata con l’esplosione di due colpi da parte dell’agente, il quale poi è stato accerchiato e disarmato dai ragazzi. I momenti sono stati drammatici e, fra i protagonisti della vicenda, ci sarebbero anche alcuni skater residenti in provincia di Bolzano.

Il pubblico ufficiale, un 61enne in borghese, ha sparato prima un colpo in aria per cercare di spaventare i ragazzi. Un altro colpo è partito mentre i ragazzi tentavano di disarmarlo. I momenti sono stati concitati e il colpo per fortuna è partito verso il basso.

Ad assistere alla scena, poco distante, c’era il collega del 61 enne, il quale ha allertato la centrale delle emergenze per avere rinforzi. L’arma a lui sottratta è stata gettata sotto ad un’automobile e i giovani poi sono dileguati. Questo caso ha però sollevato una polemica riguardante il comportamento dell’agente.

Il vigile – secondo le sue dichiarazioni – si sarebbe presentato ai ragazzi come rappresentante della legge. Uno dei bolzanini invece, intervistato dal quotidiano locale afferma di aver solamente visto l’uomo estrarre la pistola.

Non conoscendo la sua identità dunque i ragazzi l’avrebbero disarmato e poi sarebbero fuggiti. Le forze dell’ordine indagano.

