“Dal banco all’aula virtuale”: il Covid non ferma il Liceo Russell di Cles

Si è da poco concluso al Liceo Russell di Cles anche il secondo progetto cofinanziato da Fondazione Caritro, intitolato “Dal banco all’aula virtuale: il Covid non ci ferma!”, nell’ambito del bando “Comunità scolastiche che ripartono”.

Circa 30 docenti hanno seguito online incontri per una formazione di base nella metodologia degli EAS- episodi di apprendimento situato, che pone lo studente al centro del processo di insegnamento-apprendimento, utilizzando le nuove tecnologie e metodi coinvolgenti e motivanti anche nella didattica a distanza, quali: la classe capovolta, il dibattito e il cooperative learning per la risoluzione di problemi e l’esecuzione di compiti di realtà.

La dirigente del Liceo, prof.ssa Teresa Periti e le due docenti referenti del progetto, Irene Cagol e Cristina Lostorto, hanno curato i rapporti con il il professor Cesare Rivoltella e i formatori del suo team di ricerca-azione CREMIT dell’università Cattolica di Milano, che hanno supportato i docenti del liceo con incontri teorici e di coaching nella fase di implementazione di un project work nelle classi del biennio del liceo delle scienze umane e del liceo linguistico, percorsi in cui risulta essenziale l’innovazione didattica.

In seguito alle forme di restrizione e di distanziamento sociale connesse al persistere dell’emergenza Covid-19, si è reso necessario ripensare l’adozione di nuovi protocolli organizzativi dei servizi scolastici e di nuove modalità di gestione degli spazi, ma soprattutto di nuove metodologie didattiche integrative della DAD con la didattica in presenza e l’uso dei device individuali per tutti gli studenti.

Grazie al finanziamento della Fondazione Caritro è stato possibile infatti anche acquistare nuovi tablets per gli studenti del liceo, così da rendere più agevole non solo la DAD ma anche le numerose attività didattiche che si avvalgono dell’uso della tecnologia, sicuramente più motivanti per studenti nativi digitali.

Unitamente all’utilizzo delle TIC, il metodo del professor Rivoltella rappresenta un ottimo supporto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto appena concluso di “scuola dentro e fuori le mura”, quali: ripensare l’interazione docente/studente così da rendere lo studente protagonista del proprio percorso di vita scolastica; essenzializzare il curricolo, definendo i contenuti minimi anche tenendo conto di quelli che meglio si prestano a essere veicolati e valutati a distanza; prestare attenzione e cura agli studenti più deboli per una scuola davvero inclusiva, in modo da ridurre le differenze e valorizzare i talenti individuali; passare dai compiti per casa ai compiti di realtà, autentici, per la vita e non intesi come mera ripetizione di quanto svolto in classe e preparatori alla verifica; ottimizzare l’uso delle moderne tecnologie nelle varie fasi del processo di insegnamento-apprendimento; adottare strategie motivanti anche per gli alunni meno coinvolti, con minore autostima e che potrebbero facilmente finire come dropouts perché spesso non hanno la forza di persistere di fronte agli ostacoli.

Tutti i materiali prodotti sono disponibili sul sito del Liceo per l’eventuale condivisione con colleghi, famiglie, altre scuole che ne facessero richiesta e l’istituto di formazione e aggiornamento della Provincia di Trento, Iprase.