Da giovedì 20 nuovi orari in Ztl per le consegne postali

Prosegue la razionalizzazione degli accessi al centro storico per i veicoli inquinanti ed ingombranti.

Cambia ancora la disciplina di regolamentazione per l’accesso e la circolazione veicolare all’interno della Ztl (zona a traffico limitato) in centro storico. Entrata in vigore nel 1994 è stata progressivamente aggiornata per riequilibrare il traffico e la circolazione in modo da accogliere le esigenze di tutti, residenti ed attività economiche.

La nuova ordinanza – che entrerà in vigore giovedì 20 gennaio – prevede importanti novità nella distribuzione della posta. Scopo dichiarato della novità è limitare il più possibile l’ingresso nel centro storico della città dei veicoli ingombranti e inquinanti.

Ecco in sintesi cosa cambierà – Da dopodomani l’accesso alla Ztl per la distribuzione della posta sarà consentito nell’orario 00-24 di ogni giorno con l’utilizzo dei seguenti veicoli: velocipedi, veicoli a braccia, cargo-bike, ciclomotori elettrici.

In una fase iniziale – da giovedì 20 e fino al 20 marzo – l’accesso ai veicoli alimentati con motore termico per uso consegna posta sarà consentito nei giorni feriali (lunedì-sabato) solo nella fascia oraria 7-16; a regime invece (dal 21 marzo) l’accesso ai veicoli alimentati con motore termico per uso consegna posta sarà consentito SOLO dal lunedì al venerdì dei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 14 alle ore 16 ed il sabato dei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 10.

La sosta è consentita, indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle operazioni di consegna della posta purché non si arrechi intralcio alla circolazione.