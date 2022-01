Covid 19: troppi rallentamenti dell’attività operatoria oncologica in Trentino

La prima sessione consiliare del 2022 si è aperta stamane con un momento di silenzio dedicato a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo recentemente deceduto, di cui il presidente Kaswalder ha ricordato la visita a Trento in occasione della commemorazione dedicata ad Antonio Megalizzi.

Il Consiglio ha poi discusso con la Giunta le interrogazioni a risposta immediata e ha rinviato ancora una volta l’elezione suppletiva del vicepresidente.

Fra le question time del mattino non sono mancate quelle relative alla situazione sanitaria trentina. Claudio Cia (FdI) ha chiesto alla Giunta quale sia, in seguito al Covid e al depotenziamento degli ospedali di valle, il numero degli interventi oncologici la cui presa in carico – diagnosi tempestiva e operazioni – è stata rinviata, e i relativi tempi di attesa.

Pubblicità Pubblicità

L’assessora Segnana ha ricordato che l’attenzione per questi pazienti è concentrata su chemioterapie e follow up, distribuendo l’incarico di seguire questi casi negli ospedali di valle e provvedendo alla presa in carico i pazienti.

Segnana ha riconosciuto che l’attività operatoria oncologica ha subito significativi rallentamenti nel periodo pandemico pur garantendo le emergenze e le degenze.

E ha aggiunto che il recupero degli interventi non effettuati difficilmente avverrà rapidamente a pieno con le risorse attualmente in campo, ma l’Apss si è già attivata nel 2020 e 2021 per effettuare le operazioni.

Pubblicità Pubblicità



Le attività chirurgiche sono state comunque completamente ripristinate a fine 2021 e hanno superato quelle previste. Quanto ai dati richiesti, l’assessora ha preannunciato che saranno forniti al consigliere su 7 fogli excell.

Claudio Cia nella sua replica ha sottolineato quanto sia importante che la Provincia dedichi al problema la massima attenzione perché siamo di fronte a un’emergenza drammatica, documentata dai dati relativi a tutto il Paese, che segnalano come nel periodo 2020-2021 i morti per tumore siano stati più di 500 al giorno mentre di Covid sono quotidianamente decedute in media 190 persone.

Il che significa, ha concluso il consigliere, che mentre di Covid si può morire, in caso di tumore se la diagnosi e il trattamento non avvengono in modo tempestivo si muore sicuramente.