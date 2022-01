Coronavirus: 6 morti e 3.354 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

«Un bollettino molto pesante oggi – ha esordito il presidente Fugatti in conferenza stampa – e purtroppo i dati di oggi potrebbero portarci in zona arancione, speriamo nei prossimi due giorni»

Dati pesantissimi quindi oggi come dicevamo, una fotografa della situazione Covid-19 in Trentino che riporta ben 6 decessi che porta il totale dei morti in Trentino dall’inizio della pandemia a 1.520

Ma anche la situazione dei ricoveri ospedalieri si aggrava, anche se per fortuna rimangono stabili a 21 i pazienti in rianimazione: in ogni caso ieri ci sono stati 22 nuovi ingressi e le 5 dimissioni intervenute non hanno potuto arginare l’aumento degli allettati; 172 il numero attuale. (+17 rispetto a ieri)

Numeri importanti anche sul fronte dei nuovi contagi: nelle ultime 24 ore i tamponi hanno raggiunto cifre record, con oltre 20.000 analisi che hanno identificato altri 3.354 casi positivi.



Nel dettaglio sono 82 i casi positivi al molecolare (su 1.432 test effettuati) e 3.272 all’antigenico (su 18.769 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 243 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo i nuovi contagi per fasce di età troviamo 142 positivi tra 0-2 anni, 165 tra 3-5 anni, 308 tra 6-10 anni, 134 tra 11-13 anni, 241 tra 14-18 anni, 966 tra 19-39 anni, 999 tra 40-59 anni, 236 tra 60-69 anni, 107 tra 70-79 anni e 56 di 80 o più anni. Ieri le classi in quarantena erano 189. (+ 30 rispetto a ieri)

3 dei 6 decessi sono avvenuti in ospedale. Nel complesso si tratta di anziani, tutti con patologie pregresse, che avevano un’età compresa tra gli 80 ed i 98 anni; solo 2 risultavano coperti da vaccinazione.

Ci sono poi 3.255 nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a 69.407.

Intanto la campagna vaccinale prosegue e questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 1.081.153, cifra che comprende 402.760 seconde dosi e 236.020 terze dosi.