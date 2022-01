Controlli Covid: blitz della Polizia di Stato nelle palestre di Trento

Continuano i controlli anti covid delle forze dell’ordine presso le aziende del Trentino.

Nella mattinata di oggi gli uomini della Polizia di Stato si sono occupati delle palestre del capoluogo.

Una strategia che è cambiata, fino a qualche giorno fa infatti venivano controllati a tappeto tutti gli esercizi commerciali, ora invece gli uomini delle forze dell’ordine si sono divisi le aziende in modo settoriale.

Stamane è toccato alle palestre di Trento. A mezzogiorno erano state controllate 5 palestre.

«Non abbiamo per il momento elevato nessuna sanzione – spiegano i due poliziotti – a dimostrazione che in questo preciso settore tutti seguono le regole. Abbiamo solo trovato una di queste dove la situazione diciamo era un pochino border line, sul filo della legalità. Ma in questo caso abbiamo applicato il buon senso spiegando bene le regole»

Nel merito stamane, l’ultima ad essere controllata è stata la palestra Active Gym Trento di via Maccani (foto) dove sono stati chiesti a tutti i presenti il green pass rafforzato e i documenti.

Tutto in regola e nessun problema in un clima di estrema cordialità e serenità. «Fin dall’inizio della pandemia – spiega il titolare della palestra Pier Buselli – abbiamo deciso di seguire le regole spiegando che il green pass era una tutela per i clienti e non una penalizzazione. Anzi i controlli ci fanno piacere perché è giusto che chi rispetta le regole venga premiato».

Felici e molto disponibili anche i clienti: «Siamo contenti per i controlli che ci tutelano, noi siamo tutti a posto quindi non dobbiamo temere nulla».

Dopo i controlli ad una ventina di green pass, durati circa 20 minuti, tutti i clienti si sono rimessi a «sudare» come nulla fosse successo. Naturalmente il lavoro della Polizia di Stato continuerà senza sosta nei prossimi giorni.

«Laddove c’è il titolare che crede nei vaccini – concludono i poliziotti – in qualsiasi attività controllata non ci sono problemi e i clienti risultano essere in regola. Dove invece lo stesso titolare dell’esercizio commerciale non è molto convinto oppure ancora peggio è un no vax allora riscontriamo dei problemi. Ma in definitiva in questi giorni abbiamo sanzionato pochissime persone. I Trentini seguono le regole in modo molto attento e preciso».