Cominciati i lavori per il polo sportivo a Centrale.Il sindaco di Bedollo: “Traguardo per i giovani”

Sono già cominciati i lavori per la creazione del nuovo polo sportivo coperto a Centrale, nel comune di Bedollo, sull’altopiano di Pinè.

La fine dei lavori è prevista per l’estate ed il tutto è stato permesso, come sottolinea anche il sindaco di Bedollo Francesco Fantini, soprattutto grazie alla legge sullo sport della Provincia.

Dalla Provincia sono infatti arrivati circa 375mila euro mentre i due comuni si sono impegnati garantendo 180mila euro.

“Ciò che mi fa più piacere è stato l’impegno di comune accordo con l’Ac Pinè, il comune di Bedollo ed il comune di Baselga.

Vista la possibilità di finanziamenti data la legge sullo sport della Provincia abbiamo, come amministrazioni, stimolato l’Ac Pinè affinchè presentasse un progetto– ci dice il sindaco di Bedollo da noi intervistato- Loro hanno proposto questo centro e, quello che mi piace è il fatto che abbia vinto la logica della collaborazione fra comune di Bedollo, Baselga e l’associazione sportiva.

Questo ha permesso di recuperare un’area che era totalmente abbandonata nel comune di Bedollo.

Porta a frutto una logica importantissima che condividiamo come amministrazioni, ovvero di condividere l’offerta e le possibilità sull’altopiano omogenizzandole sull’intero territorio.

Non centralizzando tutto a Baselga o sul territorio più grosso ma centralizzare l’altopiano permettendo di viverlo per intero quando queste strutture saranno disponibili.

Per la partenza dei lavori sono molto soddisfatto anche per le tempistiche.

La legge sullo sport permette infatti di essere molto celeri nel portare avanti opere che non sottostanno al regolamento classico degli appalti pubblici– poi, Fantini ci spiega l’utilità della struttura anche per i ragazzi- E’ assolutamente un traguardo per i giovani soprattutto in un periodo difficile come questo dove ad essere colpito più di tutto è il mondo del sociale, è importantissimo farsi trovare pronti con delle possibilità di aggregazione a partire dai giovani.

I giovani devono poter sfogare questo momento difficile attraverso attività sane come lo sport e altri momenti di aggregazione per evitare disagi sociali che quasi inevitabilmente, dato il periodo, ci sarebbero”.