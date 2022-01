Cantante no vax si contagia volontariamente per non fare il vaccino e muore. Il figlio: «Uccisa da idee folli»

Non aveva paura del Covid. Anzi, si è infettata intenzionalmente, rimanendo in contatto con i familiari positivi, così da poter tornare a una vita “normale” una volta guarita senza doversi vaccinare.

Nel suo ultimo post su Facebook, (foto sotto) appena due giorni fa, il 13 gennaio, annunciava soddisfatta di aver contratto intenzionalmente il coronavirus e di aver ormai superato la malattia, rallegrandosi di poter tornare al teatro, alla sauna e alla vita sociale e invitando gli altri a fare lo stesso.

Così, una volta guarita, avrebbe potuto vivere senza restrizioni e senza doversi vaccinare. Due giorni dopo, per la precisione domenica 16 gennaio però, la cantante folk no vax della Repubblica Ceca Hana Horká è morta di Covid. Aveva 57 anni.

A confermarlo uno scarno e breve comunicato diffuso sul sito della sua band “Assonance” in cui si legge, accanto alla sua foto «non vorremmo credere ad alcune notizie, ma dobbiamo».

Rabbiosa la reazione del figlio, che sui social ha gridato la sua rabbia per aver dovuto vegliare la madre che “è rimasta a soffocare a letto per cinque giorni” maledicendo gli antivaccinisti a suo dire colpevoli di aver incitato la madre alla morte, urlando loro il suo eterno disprezzo. «Uccisa da idee no vax folli che hanno ucciso mia mamma». Con il Covid 19 bisogna fare molta attenzione, non si scherza.

