Arco: torna «Corde resonanti», rassegna di conferenze-concerto

Il concerto della pianista Midori Kuhara, che all’auditorium di Palazzo dei Panni esegue musiche di W. A. Mozart, apre mercoledì 19 gennaio la nuova stagione di «Corde resonanti», rassegna di conferenze-concerto organizzata dall’assessorato alle attività culturali del Comune di Arco per la cura di Marco Toniatti. Inizio alle ore 20.30, ingresso gratuito su prenotazione (Eventbrite).

Midori Kuhara, nata in Giappone, ha avuto in patria la sua formazione musicale di base: la laurea in musica e il master in pianoforte, sotto la guida dei maestri A. Jinzai e J. Horàk; premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, recitals, corsi con maestri di fama internazionale, fra i quali si ricordano A. Webersinke, R. Smengianka, W. Vashahely, G. Munier, A. Ciccolini. Nel frattempo ha potuto anche dedicarsi allo studio delle arti tradizionali della cultura giapponese.

Nel 1995 si è trasferita in Italia per approfondire la sua preparazione musicale. Nel 1997 conosce Fausto Zadra e, dal 1997 fino alla sua scomparsa, nel 2001, studia all’Ecole Internationale de Piano a Losanna all’Ecole Internationale de Piano a Losanna sotto la sua guida e quella della moglie, Marie-Louise Bastyns. Ha tenuto importanti concerti in Giappone, anche nelle prestigiose Suntory Hall e Hamarikyu Asahi Hall a Tokyo, e in Italia è stata presente nelle stagioni di svariate associazioni concertistiche, sia in recital sia come solista con orchestra o in formazioni cameristiche.

Il programma Di W. A. Mozart: Sonata in fa magg., KV 280 (allegro assai, adagio, presto). Sei variazioni in fa magg. su “Salve, tu Domine”, da “I filosofi immaginari” di G. Paisiello KV 398. Sonata in mi bem. magg., KV 282 (adagio, minuetto I-minuetto II, allegro). Sonata in si bem. magg., KV 570 (allegro, adagio, allegretto).

«Corde resonanti» i prossimi appuntamenti: Mercoledì 23 febbraio, musiche di J. S. Bach, W.A. Mozart, J. Haydn e C. Franck, Cristiano Zanellato, pianoforte.

Mercoledì 30 marzo, programma da definire Achille Gallo, pianoforte. Mercoledì 27 aprile, musiche di L. van Beethoven, Alberto Boischio, pianoforte. Mercoledì 25 maggio, programma da definire, Stefano Mancuso, pianoforte.

