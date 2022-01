Vasco Rossi su Instagram: “27 ettari rock. L’area del Trentino prende forma” – IL VIDEO

“Trento… SIAMO QUI, Uno sguardo sui 27 ettari rock. L’area del Trentino Music Arena prende forma. Ospiterà la prima data del VASCO LIVE 022 il prossimo 20 maggio” E’ questa la didascalia di un post pubblicato ieri da Vasco Rossi su “Instagram”.

In allegato anche un video nel quale vengono fatte varie inquadrature del luogo sul quale sorgerà la Music Arena e dei lavori in corso. Nonostante i tempi per la costruzione siano lunghi, il cantante emiliano non vede proprio l’ora di arrivare nel capoluogo trentino, prima tappa del suo nuovo tour e cantare a squarcia gola “Siamo qui”.

La star musicale trentina liquida così quindi la polemica da parte delle opposizioni che da mesi cercano di ostacolare l’organizzazione del più grande concerto musicale della storia trentina. Per il suo concerto, c’è già il pienone, sono stati superati i 100 mila biglietti in regione, dei quali 45mila acquistati da residenti in Trentino.

