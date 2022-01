Si schianta nella notte alle porte di Denno

Fortunatamente nessuno si è fatto male nell’incidente avvenuto la notte scorsa, intorno all’1, all’inizio del paese di Denno.

Per cause ancora da chiarire, alla semicurva alle porte dell’abitato un’auto è uscita di strada, disarcionando le barriere poste a protezione del marciapiede.

Come detto, per fortuna non ci sono stati feriti.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco volontari di Denno, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della pulizia della sede stradale.