Scontro tra due veicoli, illesi i due conducenti

l’incidente stradale che ha coinvolto due vetture, è accaduto nella serata di sabato 15 Gennaio in valle del Chiese sulla strada statale 237 del Caffaro nell’abitato di Roncone nel comune di Sella Giudicarie, all’altezza del bar ristorante posta sulla strada statale.

Due veicoli per ragioni ancora sconosciute si sono scontrati. In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Roncone che hanno messo in sicurezza i veicoli e il manto stradale supportando le forze dell’ordine nel ricostruire la dinamica dell’incidente.

I due uomini fortunatamente non hanno riportato alcuna ferita. Il traffico vista l’ora non ha subito particolari disagi regolato a senso unico alternato.