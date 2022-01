Pubblicità intelligente e a basso costo con le shopper personalizzate

La pubblicità è l’anima del commercio e negli ultimi anni sta cambiando radicalmente. Le modalità di pubblicizzazione per i negozi fisici sono più o meno sempre gli stessi: cartelloni, volantini e vetrine, alle quali si stanno affiancando i servizi digitali come le campagne di sponsorizzazione sui social.

Tra queste ce n’è una che sta ritornando prepotentemente in auge: le shopper personalizzate. Si tratta per l’appunto di buste che possono essere customizzate con il logo, il colore ed il brand dell’azienda, trasformandosi così in vere pubblicità itineranti.

Cosa sono e come sfruttare al meglio le shopper personalizzate? Scopriamolo nei successivi paragrafi.

Cosa si intende per shopper personalizzate e come si sono evolute? – Le shopper in realtà non sono una novità in assoluto. Sono anni ormai che gli stessi negozi forniscono i clienti delle buste per trasportare senza problemi gli oggetti acquistati. Fino agli anni ’50 e ’60 si utilizzavano buste di carta, che però si consumavano nel giro di poco tempo e risultavano quindi inutilizzabili.

Negli anni ’60 si diffusero quindi le buste di plastica, che potevano essere utilizzate più volte così da ridurre l’abbattimento di alberi necessario per realizzare le buste di carta. Tuttavia la plastica si è rivelata un materiale dannosissimo per l’ambiente circostante, poiché ci impiega decenni per degradarsi completamente.

Ecco quindi che si è ritornati alla carta, ma questa volta riciclata e realizzata in modo tale da poter essere riutilizzata più volte. Perché allora non sfruttare le shopper di carta anche in chiave marketing? Ed è così che sono nate le shopper personalizzate, dove ogni brand e negozio può inserire il suo logo, il suo marchio, i suoi colori ed anche slogan accattivanti per attirare l’attenzione dei potenziali clienti.

Come dotarsi di shopper personalizzate? – Il mercato delle shopper personalizzate ha subito un vero e proprio boom, data la natura economica e vantaggiosa di questi accessori. Una busta brandizzata ha un costo decisamente inferiore rispetto ad un cartellone pubblicitario o ad una campagna di marketing sui social, ma assicura risultati immediati e tangibili.

Diverse aziende hanno così deciso di vendere questi prodotti direttamente online, dando ai clienti la possibilità di ordinare le varie shopper secondo le loro esigenze. Una delle più rinomate ed affidabili in Italia è Mister Shopper, che fornisce un’offerta ricca e variegata. Sul catalogo del sito sono presenti buste di carta, buste in carta plastificata e borse in TNT che possono essere personalizzate per quanto riguarda i colori ed anche i manici.

Quali materiali sono disponibili in commercio? – L’offerta sul mercato, pur essendo molto variegata, si muove in un’unica direzione, cioè quella ecosostenibile. La più utilizzata in assoluto è la carta kraft, nota per la grande resistenza.

C’è poi la carta patinata, resa lucida da una particolare lavorazione. Rispetto alla carta kraft risulta più fragile, ma si presta perfettamente alla stampa di immagini. Per chi ha una boutique, un negozio di profumeria o comunque vende oggetti particolarmente pregiati la soluzione migliore è la carta sealing, che risulta decisamente elegante e raffinata.

Le shopper in carta plastificata, eleganti e resistenti, sono adatte per diversi settori. Infine c’è la carta riciclata, ricavata dal riciclo di carta da macero. Si presenta con un aspetto puntinato che conferisce un particolare brio al design.

C’è poi una ricchissima proposta per quanto riguarda i manici, che svolgono una funzione pratica ed anche estetica. A disposizione manici a piattina, in cordino, in tessuto, in carta ritorta e a fettuccia.

Ogni commerciante può personalizzare le sue buste nei minimi particolari, inserendo logo e numeri di contatto del suo negozio. La busta si trasforma così in una pubblicità itinerante che raggiunge facilmente un pubblico di potenziali clienti sempre più ampio.