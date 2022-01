Perde il controllo della vettura e sbatte contro la parete della galleria, ferito un anziano

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri Domenica 16 Gennaio, pochi minuti dopo le 14: 15 sulla strada statale 237 del Caffaro nelle Giudicarie nella zona del bacino artificiale di Ponte Pià nei pressi della galleria Scurlo, nel comune di Comano Terme.

Un uomo anziano, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo della propria autovettura finendo contro la parete della galleria. In pochi minuti sul posto è giunta una ambulanza della Croce Rossa delle Giudicarie di stanza a Ponte Arche che ha prestato le prime cure all’uomo.

In supporto ai sanitari e la messa in sicurezza della zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Bleggio Inferiore. Per i rilievi di legge e intervenuta la pattuglia della polizia locale delle Giudicarie. L’uomo dopo le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso del ospedale di Tione per accertamenti. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso del nosocomio giudicariese le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

