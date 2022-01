Non si muore solo di Covid, gli anestesisti: “Mancano posti per altri pazienti. Servono linee dal Ministero”

Morti e ricoveri negli ospedali italiani non sono dovuti solamente al Covid e la mancanza di posti nelle terapie intensive per i pazienti cosiddetti ‘ordinari’ (ovvero non affetti dal virus) oppure solo positivi ma asintomatici e paucisintomatici, sta diventanto un problema.

Non solo. Secondo gli anestesisti della Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva) anche la gestione di questi reparti sarebbe diventata particolarmente difficile, soprattutto in periodo di picco dei contagi.

La preoccupazione per la quarta ondata sicuramente c’è, ma è necessario in questa fase che il Ministero della Salute offra “indicazioni e linee operative per poter sottoporre ad intervento chirurgico pazienti anche semplicemente positivi al virus”.

Pubblicità Pubblicità

“Registriamo tre fenomeni che destano la nostra preoccupazione – afferma il presidente Siaarti Antonino Giarratano – . Il primo riguarda le necessità dirette legate alla pandemia Covid 19, quelle delle sepsi e delle insufficienze respiratorie gravi che assorbono centinaia di posti letto e numerosissime risorse umane”.

Il secondo, secondo Giarratano, riguarda la sanità non-Covid che in molte regioni è travolta dalle esigenze della pandemia “e forse anche – in alcune situazioni – dalle necessità di riservare posti letto per poter rimanere nei colori ‘piu’ chiari e meno-emergenziali.

Sappiamo che questa criticità genera ritardi preoccupanti, ribaditi in particolare dal mondo della chirurgia e già presentati anche con un’interrogazione alla XII Commissione della Camera“.

Pubblicità Pubblicità